В России резко увеличилось количество хакерских атак через вредоносные документы и электронную почту

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В марте 2022 года Лаборатория Касперского обнаружила 5,5 млн вредоносных документов, отправленных по электронной почте. В феврале их было 2,7 млн. В основном злоумышленники используют популярные форматы файлов, такие как .docx, .pdf, .zip, .rar и .xlsx.

С их помощью рассылаются вирусы, которые должны получить конфиденциальную информацию о конкретном пользователе или компании.