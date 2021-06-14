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В России хотят ужесточить наказание за покупку алкоголя детям

14 июня 2021 12:47
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В России хотят ужесточить наказание за покупку алкоголя детям

Член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева предложил ужесточить наказание за приобретение алкоголя детям. Речь идет о лицах, которые покупают и отдают такие напитки несовершеннолетним за деньги или безвозмездно.

Сегодня ответственность за такие действия на федеральном законодательном уровне не предусмотрена. Чтобы исправить ситуацию, некоторые субъекты нашей страны уже начинают вводить соответствующие статьи в региональное административное законодательство, сообщает ГТРК Самара.

Султан Хамзаев выступил с предложением:

- Прошу Вас оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России дополнения, приравнивающего приобретение алкогольной продукции для последующей передачи несовершеннолетнему к вовлечению несовершеннолетнего в потребление алкогольной продукции.

Член Общественной палаты также предлагает дополнить ст. 151.1 УК России и приравнять повторное приобретение алкоголя для детей к повторной розничной продаже таких напитков несовершеннолетнему. Сегодня в соответствии с ч. 1 ст. 6.10 КоАП России, нарушителя накажут штрафом в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Согласно ст. 151.1 УК России, размер штрафа уже составляет 50-80 тыс. рублей, а также предусмотрен еще один вид ответственности - исправительные работы сроком до одного года, пишет RT.

 Фото: Pixabay

 

Теги: алкоголь дети

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