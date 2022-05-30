В Приволжском районе водитель сбил кабана

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29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:15 в Приволжском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что на 5 км автодороги «Приволжье-Екатериновка» 34 – летний водитель (с мая 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 18 раз), управляя автомобилем «Mazda СХ-5», двигаясь со стороны с. Софьино в сторону с. Приволжья, в нарушении п. 10.1 ПДД не выбрал скорость для движения, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, в результате чего допустил наезд на дикое животное – кабана - с последующим опрокидыванием в левый кювет по ходу движения. Водитель автомашины госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Животное погибло на месте ДТП.