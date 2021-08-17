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В Приволжском районе на автодороге столкнулись «Lada Kalina» и «Renault Logan»

17 августа 2021 11:54
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Пострадали оба водителя автомобилей. Они были госпитализированы.

16 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6  человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Приволжском районе. Водитель 1956 года рождения, стаж вождения которого составляет 22 года, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по автодороге "Осинки-Приволжье-Садовый" в направлении поселка Садовый.

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, водитель не уступил проезд и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением водителя 1954 года рождения.

В результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей. Они были госпитализированы.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: ДТП Приволжский район

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