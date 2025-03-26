В Приволжском районе горела сухая трава на 1000 кв. метрах

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24 марта огнеборцы пожарно-спасательной части № 122 пожарно-спасательного отряда неоднократно выезжали на тушение сухой травы и мусора на территории Приволжского района. Общая площадь тушения составила 1000 квадратных метров.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" обращается к жителям Самарской области: в целях недопущения возникновения пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора, сухой травы и опавших листьев! Тщательно тушите окурки и спички. Не разводите огонь в ветреную погоду и вблизи жилых домов, построек, лесных массивов, не оставляйте костры без присмотра. Береги себя и природу!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"