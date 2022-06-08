В Приволжье столкнулись две Hyundai

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7 июня на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 10 человек и 2 погибло.

Одно из ДТП произошло в 07:05 в с. Приволжье. 55-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Hyundai Accent», на перекрестке неравнозначных дорог ул. Мира и ул. Волжская при осуществлении маневра поворот направо выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем «Hyundai IX35», под управлением 60-летнего мужчины-водителя, который двигался со стороны ул. Парковая в направлении ул. Мира. С места ДТП с незначительными травмами госпитализирован 60-летний водитель автомобиля «Hyundai IX35».