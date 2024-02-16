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В поселке Волжский владелец квартиры погиб на пожаре

16 февраля 2024 11:48
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В поселке Волжский владелец квартиры погиб на пожаре

15 февраля в 23 часа 43 минуты по системе-112 на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме в поселке городского типа Волжский, на улице Пионерской.
На место пожара согласно расписанию выездов были направлены три пожарно – спасательных отделения, службы жизнеобеспечения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, после чего к месту вызова были дополнительно направлены еще три пожарно – спасательных отделения.


По прибытии к месту пожара в 23 часа 58 минут было установлено, что горят домашние вещи и квартира на втором этаже общей площадью 20 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на соседние квартиры. Было принято решение о создании звена газодымозащитной службы для эвакуации жильцов соседних квартир и подачи ствола на тушение. По прибытии других подразделений было создано еще 3 звена газодымозащитной службы и подан дополнительно ствол «Б». Полностью пожар был ликвидирован в 00 часов 53 минуты. В тушении пожара принимали участие 26 человек личного состава и 6 единиц основной пожарной техники. В результате тушения спасены –эвакуированы 5 человек. К сожалению, владелец квартиры погиб. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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