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В поселке под Самарой на пожаре пострадал человек

15 декабря 2023 13:32
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В поселке под Самарой на пожаре пострадал человек

В пятницу, 15 декабря, в 0:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой в с. Водино в пгт Новосемейкино Красноярского района, об этом Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел деревянный дом и хозпостройка на площади 80 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 25 человек, которые ликвидировали пожар в 2:41.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на пожаре пострадал 73-летний мужчина.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: Пожар

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