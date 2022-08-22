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В поселке Новосемейкино под Самарой загорелось здание Дома культуры

22 августа 2022 11:45
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В поселке Новосемейкино под Самарой загорелось здание Дома культуры

Утром в понедельник, 22 августа, в Самарской области произошло огненное ЧП. В поселке Новосемейкино в микрорайоне Радиоцентр вспыхнул Дом культуры. Фотографиями и видео с места пожара поделился корреспондент tvsamara.ru.

Судя по кадрам, клубы черного дыма видны даже с федеральной трассы М5.

Огонь вспыхнул на улице Попова, 3. На месте уже работают пожарные. Задействованы 7 единиц техники и 32 человека. Ранг пожара оценивают в 1_БИС. Сейчас открытым пламенем горит крыша, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Как известно, раньше здесь был кинозал и кружки для детей. Однако они прекратили работу несколько лет назад. Часть постройки занял розничный магазин, но и он продержался на этом месте недолго. Здание осталось заброшенным. Его охраной никто не занимался. На фасаде одиноко висело объявление о продаже этого объекта недвижимости.Кроме того, территория рядом с бывшим ДК в последние годы активно застраивается. А стоявшие рядом общежития расселили и снесли.

Фото: tvsamara.ru/Виктор Шепелев

Теги: Пожар

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