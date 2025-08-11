В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме

130

Сегодня в 15:57 в пожарно-спасательный отряд № 47 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Междуреченск на улице Железнодорожная.

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 174 Отряда № 47.

По прибытии было установлено, что в доме горят вещи на площади 15 квадратных метров.

Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

В 16:09 была объявлена локализация пожара, а в 16:17 зафиксирована ликвидация открытого горения.

К сожалению, при пожаре погиб хозяин дома.

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»