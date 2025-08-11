Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
При пожаре погиб хозяин дома.
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
В поселке Черноречье без воды остались 202 частных жилых дома
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Приходите на набережную.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
17 августа состоится Самарский международный марафон
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
«Тольяттиазот» завершил пилотный проект по оптимизации процесса налива аммиака
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В поселке Междуреченск горели вещи в частном доме

11 августа 2025 21:38
130
При пожаре погиб хозяин дома.

Сегодня в 15:57 в пожарно-спасательный отряд № 47 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Междуреченск на улице Железнодорожная.

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 174 Отряда № 47.

По прибытии было установлено, что в доме горят вещи на площади 15 квадратных метров.

Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

В 16:09 была объявлена локализация пожара, а в 16:17 зафиксирована ликвидация открытого горения.

К сожалению, при пожаре погиб хозяин дома.

Причина пожара устанавливается.

 

Фото:   пресс-служба ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В центре внимания
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
103
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
234
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
254
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
240
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
546
