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В поселке Гражданский Красноармейского района пожарные ликвидировали возгорание надворных построек

17 марта 2025 11:40
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В поселке Гражданский Красноармейского района пожарные ликвидировали возгорание надворных построек

 

15 марта в 6 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Гражданский горят надворные постройки.
К месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 126.
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 80 квадратных метров.
Оперативно на тушение поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В 7 часов пожар был локализован, в 7 часов 10 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 8 часа 30 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.
Погибших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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