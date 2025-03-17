В поселке Гражданский Красноармейского района пожарные ликвидировали возгорание надворных построек

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15 марта в 6 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Гражданский горят надворные постройки.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 126.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 80 квадратных метров.

Оперативно на тушение поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 7 часов пожар был локализован, в 7 часов 10 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 8 часа 30 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

Погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"