В Похвистневском районе водитель перевернул машину в кювет и ударил об опору ЛЭП

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21 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Похвистневском районе. В 13:54 час. на 27,85 км а/д «Похвистнево – Клявлино» 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигался по со стороны с. Ст. Ганькино в сторону с. Стюхоно. В пути следования нарушил требования п.п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, опрокинулся и ударился об опору ЛЭП. С места ДТП госпитализированы водитель и пассажир – житель города Похвистнево 2002 года рождения.