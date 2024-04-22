Я нашел ошибку
Главные новости:
Два пожара в Богатовском районе: горела сухая трава
Два пожара в Богатовском районе: горела сухая трава
В России начинается сезон праздников и отпусков
В России начинается сезон праздников и отпусков
Самолет Самара – Москва вернули со старта из-за открытой двери
Самолет Самара – Москва вернули со старта из-за открытой двери
как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки
Как самарцы обустраивают свои загородные дома и участки
Аэропорт Звартноц в Ереване временно перестал принимать и отправлять рейсы
Аэропорт Звартноц в Ереване временно перестал принимать и отправлять рейсы
В Большечерниговском районе на пожаре погибли двое
В Большечерниговском районе на пожаре погибли двое
Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на Госуслугах
Студенческий в телефоне: как будет работать электронный аналог документа на Госуслугах
В РФ запущен эксперимент с электронными зачетками и студенческими билетами
В РФ запущен эксперимент с электронными зачетками и студенческими билетами
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев
В Самаре прошло первенство ПФО по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистневском районе водитель перевернул машину в кювет и ударил об опору ЛЭП

22 апреля 2024 11:47
110
В Похвистневском районе водитель перевернул машину в кювет и ударил об опору ЛЭП

21 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Похвистневском районе. В 13:54 час. на 27,85 км  а/д «Похвистнево – Клявлино» 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигался по со стороны с. Ст. Ганькино в сторону с. Стюхоно. В пути следования нарушил требования п.п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, опрокинулся и ударился об опору ЛЭП. С места ДТП госпитализированы водитель и пассажир – житель города Похвистнево 2002 года рождения.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинская автомобилистка водила машину "под кайфом"
22 апреля 2024, 10:45
Тольяттинская автомобилистка водила машину "под кайфом"
Для дальнейшего разбирательства ранее не судимую женщину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Происшествия
126
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
20 апреля 2024, 13:20
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
С места происшествия госпитализированы водитель и 18-летний пассажир. Происшествия
470
Разыскан водитель, сбивший ребенка в Тольятти
19 апреля 2024, 11:56
Разыскан водитель, сбивший ребенка в Тольятти
Задержанный пояснил, что не справился с управлением, заехал на тротуар и не заметил, как наехал на ребенка. Происшествия
357
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
491
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
552
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
21 апреля 2024  10:57
В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы
619
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
20 апреля 2024  14:44
Власти Тольятти попросили дачников отложить поездки в Федоровку и Копылово
561
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024  19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
2220
Весь список