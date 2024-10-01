В Похвистневском районе горела лесная подстилка на 2,6 тыс. кв. метрах

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30 сентября в 15:59 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в Ятманском участковом лесничестве Государственного лесного фонда горит лесная подстилка. К месту вызова были направлены: пожарный расчет пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35, три пожарных расчета государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самаралес», две единицы техники государственного казенного учреждения Самарской области «Самарские лесничества». Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что на площадь горения лесной подстилки составила 2600 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на большую площадь. На борьбу с огнем были поданы 1 ствол «Б», а также 10 ранцевых лесных огнетушителей. В 17:00 пожар был локализован, в 17:24 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 18:00 ликвидация последствий пожара. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"