В Похвистневском районе автомобилистка врезалась в КАМАЗ, пострадали четыре женщины

113

11 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в Похвистневском районе. В 14-10 час. на 139,748 км автодороги Самара-Бугуруслан водитель 2003 года рождения, управляя КАМАЗ З55102, при выезде со второстепенной дороги от с. Красные Ключи на автодорогу не предоставил преимущество движения а/м Chevrolet Niva, под управлением 56-летней женщины-водителя и допустил с ним столкновение. С места ДТП в больницу доставлены: водитель легкового автомобиля и ее пассажиры – женщины 1952, 1954 и 1962 годов рождения.