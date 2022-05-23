В Похвистневском районе 16-летняя автомобилистка стала участницей смертельного ДТП

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Еще одно ДТП 22 мая произошло в Похвистневском районе в 19:10. 16-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «RENAULT LOGAN», при движении по автодороге «Похвистнево-Сосновка» со стороны с. Сосновка в направлении г. Похвистнево на 3 км в нарушение п. 9.1 ПДД РФ выбрала скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не справилась с рулевым управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Lada Granta» под управлением 32-летнего водителя. С места ДТП были госпитализированы несовершеннолетний водитель «RENAULT LOGAN» и его пассажиры: 16-летняя девушка и 23-летний мужчина. Водитель «Lada Granta» впоследствии скончался.