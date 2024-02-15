В Похвистнево автомобиль наехал на газовую трубу

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14 февраля в 12 часов 40 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 Похвистневского муниципального района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе-112 поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице Революционной произошел порыв газовой трубы.

Оперативно к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 в количестве четырех человек на пожарной автоцистерне. По прибытии было установлено, что автомобиль MAN совершил наезд на газовую трубу, произошла утечка газа, без возгорания. Пожарные-спасатели незамедлительно блокировали подход людей к поврежденной трубе и, дождавшись сотрудников газовой службы и сотрудников полиции, оказали им содействие в проведении необходимых аварийных мероприятий.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"