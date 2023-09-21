В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров

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Был объявлен повышенный ранг пожара.

20 сентября в 01:27 на пульт пункта связи диспетчера пожарно-спасательного отряда № 30 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» (м. р. Ставропольский) поступило сообщение о пожаре на ул. Первомайской с. п. Подстепки.

По прибытии было установлено, что горит кровля и мансарда жилого дома на площади 96 квадратных метров. В связи с поздним сообщением о пожаре, большой площадью пожара, а также из-за возникновения угрозы распространения огня на соседние строения, был объявлен повышенный ранг пожара. Как пишет Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, на место прибыли работники аварийной и газовой служб, электрики, сотрудники скорой медицинской помощи. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы пострадавшие не обнаружены.

Благодаря слаженным действиям всех пожарных-спасателей в 04:48 пожар был потушен. В тушении пожара приняли участие 21 человек. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, пишет TLTgorod.