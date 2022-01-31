В Подмосковье контрактник случайно застрелил срочника

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Военнослужащий в подмосковной военной части погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием другим военнослужащим-контрактником. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает ТАСС.

"Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работает комиссия для установления причин произошедшего, добавили в пресс-службе.

Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО. По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Военные следователи возбудили уголовное дело. "516-м военным следственным отделом СК, дислоцированным в Москве, по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили ТАСС в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ.

Следствием предварительно установлено, что 31 января в соответствии с приказом командира войсковой части № 51890 старший прапорщик получил закрепленное за ним оружие и боеприпасы для выполнения специальной задачи по сопровождению воинского груза. "Находясь в расположении казармы, он произвел из пистолета случайный выстрел. Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, проходящего военную службу по призыву. От полученного ранения последний скончался", - сообщили в ГВСУ.

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