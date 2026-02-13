В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом

В Пестравском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в краже и изъяли у него имущество, похищенное из частного дома в Краснодарском крае

В полицию поступила информация об объявлении ОМВД России по городу Горячий Ключ в розыск 39-летнего водителя а/м Lada Granta. Согласно данным краснодарских полицейских мужчина возможно причастен к краже из частного дома.

Ориентировку с данными разыскиваемого и описанием похищенного направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы, фото и государственный регистрационный номер автомобиля предполагаемого злоумышленника на ежедневном инструктаже довели до сведения заступающих на дежурство нарядов самарской полиции.

Через несколько часов при патрулировании 150 км а/д «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград» сотрудники ДПС ОМВД России по Пестравскому району заметили и задержали разыскиваемое транспортное средство и водителя. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля вещи, схожие по описанию с похищенными, доложили в дежурную часть о произошедшем и передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Проверив задержанного по учетам, сотрудники ОМВД России по Пестравскому району связались с инициаторами и передали им разыскиваемого.