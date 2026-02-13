Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом

98
В Пестравском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в краже и изъяли у него имущество, похищенное из частного дома в Краснодарском крае

В полицию поступила информация об объявлении ОМВД России по городу Горячий Ключ в розыск 39-летнего водителя а/м Lada Granta. Согласно данным краснодарских полицейских мужчина возможно причастен к краже из частного дома.

Ориентировку с данными разыскиваемого и описанием похищенного направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы, фото и государственный регистрационный номер автомобиля предполагаемого злоумышленника на ежедневном инструктаже довели до сведения заступающих на дежурство нарядов самарской полиции.

Через несколько часов при патрулировании 150 км а/д «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград» сотрудники ДПС ОМВД России по Пестравскому району заметили и задержали разыскиваемое транспортное средство и водителя. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля вещи, схожие по описанию с похищенными, доложили в дежурную часть о произошедшем и передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Проверив задержанного по учетам, сотрудники ОМВД России по Пестравскому району связались с инициаторами и передали им разыскиваемого.

В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
350
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
439
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
727
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
631
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
476
