В Пестравском районе нарушено газоснабжение в районе н.п. Тяглое Озеро

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В 15:37 21 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о порыве подземного газопровода высокого давления диаметром 159 мм на 12 км. автодороги «Пестравка-Майское» в районе н.п. Тяглое Озеро м.р. Пестравский.

На время проведения работ без газоснабжения остались потребители 7 населенных пунктов (н.п. Михеевка, н.п. Крюково, н.п. Лозавое, н.п. Майское, н.п. Тяглое Озеро, н.п. Овсянка, н.п. Телешовка), 560 частных жилых дома (2318 человек, из них 257 детей).

Планируемое время восстановления газоснабжения 22:00 21 апреля, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО