Я нашел ошибку
Главные новости:
«Паровоз Победы» впервые совершит праздничный тур по городам Куйбышевской железной дороги
Планируемое время восстановления газоснабжения 22:00  21 апреля.
В Пестравском районе нарушено газоснабжение в районе н.п. Тяглое Озеро
В это вреия в квартире находилась мать пострадавшей девочки.
Двухлетняя девочка выпала из окна 9-го этажа жилого дома в Москве и выжила
Врач-анестезиолог-реаниматолог больницы рассказала о вкладе доноров крови в спасение маленьких пациентов.
Ежегодно Самарская областная детская больница получает более 300 литров донорской крови
По тактическому замыслу, пожар произошёл в торговом зале на первом этаже первого блока.
Самарские огнеборцы провели показное пожарно-тактическое учение в здании торгового центра «Метро»
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
При прохождении этапов оценивалась слаженность командных действий, а также индивидуальные умения и навыки.
Команда ТЭЦ ВАЗа победила на отборочном этапе конкурса профмастерства «Т Плюс»
Участники Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» собираются в дорогу, концерты стартуют уже 1 мая!
В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.62
-0.03
EUR 89.46
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»
В Самарском областном госпитале для ветеранов войн открыли бюст заслуженного врача России Олега Яковлева
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроют сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Пестравском районе нарушено газоснабжение в районе н.п. Тяглое Озеро

21 апреля 2023 19:11
51
Планируемое время восстановления газоснабжения 22:00  21 апреля.

В 15:37 21 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о порыве подземного газопровода высокого давления диаметром 159 мм на 12 км. автодороги «Пестравка-Майское» в районе н.п. Тяглое Озеро м.р. Пестравский.

На время проведения работ без газоснабжения остались потребители 7 населенных пунктов (н.п. Михеевка, н.п. Крюково, н.п. Лозавое, н.п. Майское, н.п. Тяглое Озеро, н.п. Овсянка, н.п. Телешовка), 560 частных жилых дома (2318 человек, из них 257 детей).

Планируемое время восстановления газоснабжения 22:00  21 апреля, передает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023  18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
93
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
21 апреля 2023  13:52
Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань
233
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
21 апреля 2023  11:09
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День местного самоуправления
199
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
21 апреля 2023  11:05
В Самарской области стартовал региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 
1215
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
20 апреля 2023  12:33
В Самаре бронирование путевок в детские лагеря переносится на 24, 25 и 26 апреля
360
Весь список