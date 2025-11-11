В период с 5 по 7 ноября полицейские Самарской области пресекли правонарушения в сфере миграции

117

На территории Самарской области за прошедшую неделю с 05 по 07 ноября сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проведен комплекс проверочных мероприятий в местах компактного пребывания (проживания) иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности на территории складских помещений, расположенных в двух районах областного центра.

Полицейские выявили двух иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующих разрешительных документов на территории Самарской области. Указанные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Также в ходе проверки полицейские пресекли административное правонарушение в виде уклонения от выезда с территории Российской Федерации. Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа и принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

Кроме того, сотрудники полиции выявили двух работодателей, привлекающих к работе иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства.

В отношении указанных работодателей составлено 2 протокола об административных правонарушениях, материалы дел направлены в судебные органы для привлечения к административной ответственности и назначения административного наказания.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.