В Отрадном пресекли деятельность наркопритона

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Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и «за дозу» разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ.

Оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Отрадному от неравнодушных граждан поступила информация, что в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, местный житель предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли стеклянную колбу и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому «за дозу» разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ.

Во время общения с мужчиной полицейские выявили у него признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Задержанный предоставил биоматериал на исследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по

г. Отрадному в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).Расследование продолжается.