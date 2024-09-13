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В Отрадном полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

13 сентября 2024 14:13
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Возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отрадного получили оперативную информацию о том, что местный житель 1990 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали его на одной из улиц города. В ходе общения мужчина заметно нервничал, у него имелись внешние признаки н опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.  Сотрудниками полиции в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе личного досмотра мужчина добровольно выдал бумажный сверток с наркотическим средством массой около 0,50 грамм.

Подозреваемый пояснил, что сверток нашел на улице и хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта. По информации сотрудников полиции, ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования мужчине судом назначено наказание в виде штрафа в 4000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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