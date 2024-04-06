В Орске из зон подтопления эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка

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В Орске из опасных зон эвакуировали 1121 человека, в том числе 331 ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в заявлении.

На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры.

В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.

По данным прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".

В Оренбургской области действует режим ЧС.

Фото: сриншот видео МЧС России