В Октябрьском районе Самары в квартире жилого дома взорвался газовый баллон 

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Днем 6 января поступило сообщение о том, что при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газового баллона (пропан, объем 5 литров), без последующего горения, в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома в Самаре (Октябрьский район, 4 проезд, д. 6).

Несущие конструкции жилого дома не повреждены.

В результате происшествия погибших нет, пострадали 4 человека (мужчины 1974, 1987 г.р. и 2 мужчин 2005 г.р.), они госпитализированы.

В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек.

На месте происшествия от МЧС России привлечено 15 человек, 5 единиц техники.

Причина происшествия – устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС Самарской области