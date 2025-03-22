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В Октябрьске молодая автомобилистка перевернула машину в кювет

22 марта 2025 13:14
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В Октябрьске молодая автомобилистка перевернула машину в кювет

В городе Октябрьск 21 марта в 00:10 21-летняя водитель, управляя а/м ВАЗ 11193, незарегистрированном в установленном порядке, двигалась по ул. Дзержинского со стороны ул. Ульяновская в направлении ул. Кирова. В пути следования, возле дома № 18, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением т/с, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в кювет, где автомобиль опрокинулся. С места ДТП госпитализирована женщина-водитель, ее стаж управления транспортными средствами составляет три года. Пассажиру 1999 года рождения после обследования медиками назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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