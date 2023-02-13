В Октябрьске автомобилист сбил 11-летнего школьника

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ЧП произошло сегодня, 13 февраля, в Октябрьске. В районе станции Правая Волга под колеса автомобиля попал школьник. На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД и медики скорой помощи.

Как рассказали в сызранской Госавтоинспекции, около восьми часов утра, 36-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» ехал по улице 3-го Октября в сторону улицы Декабристов. В районе дома №2а, где расположено агентство ритуальных услуг, автомобилист сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Сама же "зебра" находилась слишком далеко от места аварии. В результате ДТП подростка увезли в больницу на скорой. Медики оказали школьнику необходимую помощь и назначили ему амбулаторное лечение, пишет КТВ-Луч.



