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В один день два пожара в Красноярском районе: горела трава

30 августа 2024 12:18
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В один день два пожара в Красноярском районе: горела трава

28 августа в 17 часов 7 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в районе села Белозерки. По прибытии к месту пожара было установлено, что очагами горит трава на площади 200 квадратных метров. На тушение огня был подан 1 ствол «Б» и использован 1 ранцевый огнетушитель. В 17 часов 45 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 59 минут - ликвидация открытого горения, в 18 часов 52 минут – ликвидация последствий пожара.
В 23 часа диспетчеру того же Отряда поступило сообщение о пожаре в 1 километре севернее села Русская Селитьба. По прибытии к месту пожара было установлено, что очагами горит трава на площади 200 квадратных метров. На тушение огня был подан 1 ствол «Б». В 23 часа 36 минут зафиксирована локализация пожара, в 00 часов 5 минут – ликвидация последствий пожара.
Пострадавших и погибших при пожарах, к счастью, нет.
Причины пожаров устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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