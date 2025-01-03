В Новосемейкино глыба льда упала на пятилетнего ребенка

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2 янгваря примерно в 17:20 с крыши здания в поселке городского типа Новосемейкино сошла наледь. В это время рядом со зданием гуляли дети в сопровождении родителей.

В результате происшествия пострадал 5-летний ребенок.

Мальчик для обследования был направлен в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась. В настоящее время ребенок находится под присмотром родителей.

Прокуратура Красноярского района проводит проверку соблюдения требований законодательства о благоустройстве, по итогам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за содержание здания.

Ход доследственной проверки взят прокуратурой района на контроль.