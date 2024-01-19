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В Новокуйбышевске задержан водитель маршрутки без тормозов

19 января 2024 10:06
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В Новокуйбышевске задержан водитель маршрутки без тормозов

Во время профилактического мероприятия, направленного на контроль за соблюдением требований при перевозках пассажиров автобусами, государственным  инспектором безопасности дорожного движения Госавтоинспекции г. Новокуйбышевска проверялись транспортные средства, осуществляющие внутригородские перевозки пассажиров.

Так, при проверке одной из «маршруток», находящихся на конечной остановке, полицейский выявил неисправность тормозной системы микроавтобуса. Сотрудник Госавтоинспекции принял меры к предотвращению опасного для граждан передвижения транспортного средства и организовал помещение его на специализированную стоянку. В отношении водителя за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.5 КоАП РФ, инспектор собрал административный материал. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

В отношении должностного лица, осуществившего выпуск на линию «маршрутки» с неисправностями, собран административный материал, предусмотренный ч.2 ст.12.31 КоАП РФ. Санкцией статьи за указанное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 8 тыс. рублей.

Подобные мероприятия проводятся на территории Самарской области постоянно. Если вы стали свидетелем или очевидцем правонарушения, совершаемого водителем пассажирского транспорта, информацию можно предоставить в ближайший отдел полиции (Госавтоинспекции) или по телефону 102.

Теги: Городской транспорт

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