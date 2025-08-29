В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор

88

В начале июня текущего года в дежурную часть отдела полиции за помощью обратилась местная жительница 1978 года рождения. Женщина сообщила, что из квартиры в период её временного отсутствия похищены микроволновая печь, пароварка, мясорубка, телевизор и другое имущество общей стоимостью около 25 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили заявителя и её соседей. Во время осмотра места происшествия установили, что злоумышленник проник в квартиру путём повреждения входной двери.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции, в том числе, проверили места возможного сбыта похищенного. Из комиссионного магазина, расположенного недалеко от квартиры потерпевшей, оперативники изъяли залоговые документы на телевизор, схожий по описанию с похищенным, оформленные на имя местного жителя.

Во время опроса мужчина сообщил, что телевизор для сдачи в ломбард получил от приятеля, который представил его как своё имущество. Полицейские также получили информацию о том, что мужчина передал некоторые вещи, обозначив их как свои, ещё одному местному жителю. В дальнейшем часть имущества изъята сотрудниками полиции и после необходимых следственных действий передана законной владелице.

В результате дальнейшей работы полицейские установили, что к хищению причастен местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественное преступление. Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления задержанный вину в совершении противоправного деяния не признал.

В настоящее время злоумышленнику вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.