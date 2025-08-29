Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор

29 августа 2025 12:30
88
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор

В начале июня текущего года в дежурную часть отдела полиции за помощью обратилась местная жительница 1978 года рождения. Женщина сообщила, что из квартиры в период её временного отсутствия похищены микроволновая печь, пароварка, мясорубка, телевизор и другое имущество общей стоимостью около 25 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили заявителя и её соседей. Во время осмотра места происшествия установили, что злоумышленник проник в квартиру путём повреждения входной двери.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции, в том числе, проверили места возможного сбыта похищенного. Из комиссионного магазина, расположенного недалеко от квартиры потерпевшей, оперативники изъяли залоговые документы на телевизор, схожий по описанию с похищенным, оформленные на имя местного жителя.

Во время опроса мужчина сообщил, что телевизор для сдачи в ломбард получил от приятеля, который представил его как своё имущество. Полицейские также получили информацию о том, что мужчина передал некоторые вещи, обозначив их как свои, ещё одному местному жителю. В дальнейшем часть имущества изъята сотрудниками полиции и после необходимых следственных действий передана законной владелице.

В результате дальнейшей работы полицейские установили, что к хищению причастен местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественное преступление. Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления задержанный вину в совершении противоправного деяния не признал.

В настоящее время злоумышленнику вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
10
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
663
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
387
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1723
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
634
Весь список