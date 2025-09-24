Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки

24 сентября 2025 11:25
В Новокуйбышевске завершено предварительное расследование уголовных дел и предъявлено обвинение в совершении грабежа и краже 23-летнему ранее неоднократно судимому за имущественные преступления жителю Большеглушицкого района.

Следователи полиции приняли заявление о хищении от местного жителя. Заявитель 2002 года рождения пояснил полицейским, что обнаружил утрату банковских карт, когда ему на телефон стали поступать оповещения о снятии денежных средств за покупки, которые он не совершал.

Через некоторое время в полицию за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил об открытом хищении алкогольных напитков и подробно описал грабителя. Полицейские собрали первоначальный материал и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

При изучении собранных материалов, оперуполномоченные предположили, что хищения совершал один и тот же злоумышленник. Полицейские установили личность, места возможного нахождения и задержали ранее судимого за кражи, грабежи и разбой жителя Большеглушицкого района, приезжавшего в определенные дни в Новокуйбышевск.

Задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и подробно рассказал об обстоятельствах хищений: приехав в гости, он увидел на почтовом ящике в подъезде картхолдер с банковскими картами. Понимая, что совершает хищение, забрал их и расплатился чужими деньгами за свои покупки.  

Через две недели, не найдя в магазине алкоголь определенной марки, схватил со стеллажа две бутылки водки и убежал, не обращая внимания на требование продавца остановиться.

По ходатайству органа следствия злоумышленнику судом избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время ему вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

