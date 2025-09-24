В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки

135

В Новокуйбышевске завершено предварительное расследование уголовных дел и предъявлено обвинение в совершении грабежа и краже 23-летнему ранее неоднократно судимому за имущественные преступления жителю Большеглушицкого района.

Следователи полиции приняли заявление о хищении от местного жителя. Заявитель 2002 года рождения пояснил полицейским, что обнаружил утрату банковских карт, когда ему на телефон стали поступать оповещения о снятии денежных средств за покупки, которые он не совершал.

Через некоторое время в полицию за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил об открытом хищении алкогольных напитков и подробно описал грабителя. Полицейские собрали первоначальный материал и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

При изучении собранных материалов, оперуполномоченные предположили, что хищения совершал один и тот же злоумышленник. Полицейские установили личность, места возможного нахождения и задержали ранее судимого за кражи, грабежи и разбой жителя Большеглушицкого района, приезжавшего в определенные дни в Новокуйбышевск.

Задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и подробно рассказал об обстоятельствах хищений: приехав в гости, он увидел на почтовом ящике в подъезде картхолдер с банковскими картами. Понимая, что совершает хищение, забрал их и расплатился чужими деньгами за свои покупки.

Через две недели, не найдя в магазине алкоголь определенной марки, схватил со стеллажа две бутылки водки и убежал, не обращая внимания на требование продавца остановиться.

По ходатайству органа следствия злоумышленнику судом избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время ему вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.