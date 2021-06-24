В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста

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23 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 17:20 в Новокуйбышевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 1997 года рождения, двигался на легковом автомобиле по автодороге "Самара-Волгоград-Новокуйбышевск 1" со стороны п. Воскресенка в направлении г. Новокуйбышевска. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, он не предоставил преимущество в движении велосипеду, двигавшемуся со встречного направления прямо, вследствие чего совершил столкновение с ним. В результате ДТП велосипедист 1980 года рождения был госпитализирован, сообщает облМВД.