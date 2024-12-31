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В новогодние праздники массово будут искать пьяных водителей на дорогах Самарского региона

31 декабря 2024 12:26
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В новогодние праздники массово будут искать пьяных водителей на дорогах Самарского региона

Управление транспортом в состоянии опьянения остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания, как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в праздничные дни особенно строг.

Соблазн сесть за руль пьяным у некоторых недобросовестных водителей в праздничные дни усиливается, поэтому сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме, как в рамках повседневного контроля, так и в ходе проведения специальных рейдов.

Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге! Необходимо проявлять максимальную ответственность в вопросах безопасности дорожного движения и не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом по телефону 112.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

Теги: БДД

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