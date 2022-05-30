В Непале в горах обнаружено место крушения самолета

136

Армия Непала заявила, что в горах обнаружено место крушения самолета, связь с которым была потеряна накануне, сообщают СМИ. Представитель армии опубликовал в соцсетях фотографию обломков с чётко видным бортовым номером воздушного судна и его частями, разбросанными по склону горы.

Самолет принадлежал местной частной авиакомпании, он вылетел из туристического города Покхара в воскресенье и направлялся в Джомсом. На борту находились 16 граждан Непала, четыре – Индии и два – Германии. Об их судьбе ничего неизвестно.

Связь с бортом была потеряна через 20 минут после взлета, передает Радио Маяк.