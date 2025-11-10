В Нефтегорском районе задержаны подозреваемые в незаконном обороте взрывных устройств

205

В Дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что у посетителя кафе имеется предмет, внешне схожий с гранатой.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые организовали эвакуацию посетителей и персонала заведения.

В ходе осмотра помещения кинологом Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области со служебно-розыскной собакой по кличке «Есения» обнаружен предмет, внешне похожий на гранату, находившийся в кармане кофты, оставленной на диване. В ходе проверки инженер-сапёр ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области идентифицировал обнаруженный предмет как взрывное устройство.

В результате оперативных действий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель села Кинель-Черкассы, ранее судимый за кражу, угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, изъятым является ручная осколочная граната Ф-1, относящаяся к категории взрывных устройств.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что приобрёл гранату у местного жителя.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого сбытчика и задержали его. Им оказался 48-летний житель города Нефтегорска. Задержанный пояснил, что продал взрывное устройство приятелю для браконьерского лова рыбы.

Следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» в отношении 41-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», в отношении 48-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все обстоятельства.