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В Нефтегорске росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне автомобиля

29 марта 2023 13:03
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в Нефтегорске росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Нефтегорске. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что у местного жителя угнали автомобиль ВАЗ-2107. Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия.

Через некоторое время росгвардейцы заметили припаркованный на обочине  разыскиваемый автомобиль. За рулем вазовской «классики» находился молодой человек с явными признаками  алкогольного опьянения. Внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется, гражданин  не смог. Стражи правопорядка задержали 23-летнего мужчину и передали прибывшим сотрудникам полиции  для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

 

Теги: Росгвардия

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