в Нефтегорске росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне автомобиля

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Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Нефтегорске. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что у местного жителя угнали автомобиль ВАЗ-2107. Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия.

Через некоторое время росгвардейцы заметили припаркованный на обочине разыскиваемый автомобиль. За рулем вазовской «классики» находился молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Внятно объяснить, кому принадлежит машина и куда он направляется, гражданин не смог. Стражи правопорядка задержали 23-летнего мужчину и передали прибывшим сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».