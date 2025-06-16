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В небе над Самарой у самолета выявили техническую неисправность

16 июня 2025 11:11
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В небе над Самарой у самолета выявили техническую неисправность

В субботу, 14 июня, экипаж самолета, летевшего над Самарской областью, доложил о неисправности. Борт в этот момент совершал рейс из Москвы в Махачкалу.

Подробности сообщили в телеграм-канале "Авиаинцидент". Во время полета в зоне ответственности Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения у судна обнаружились незначительные неполадки в системе ограничения отклонения руля направления.

При этом сигнал срочности не объявлялся. Экипаж принял решение продолжить полет в пункт назначения, пишет Сова. 

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