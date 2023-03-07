В нацпарке Самарской области срубили деревья на 7 миллионов рублей

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Парк «Самарская Лука» пострадал от неизвестных дровосеков. На территории нацпарка некто спилил деревья на несколько миллионов рублей. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

— По версии следствия, всё произошло в октябре 2022 года. Неизвестные граждане срубили несколько сырорастущих деревьев в 61-м квартале «Самарской Луки» и причинили тем самым ущерб 7 миллионов 202 тысячи рублей, — сообщили подробности в надзорном ведомстве.

По словам директора парка Евгения Березкина, пропажу деревьев обнаружил отдел экологической безопасности:

— Мы сразу написали заявление в Жигулевский отдел ГУ МВД России. Сначала полиция возбудила административное дело. После мы посчитали ущерб и поняли, что он превышает пределы административки, — прокомментировал ситуацию глава «Самарской Луки».

Также Евгений Березкин сообщил нам свою версию того, кто может быть виновен в содеянном:

— Участок, где вырубили растения, находится рядом с трассой М-5. Там велись дорожные работы. Я предполагаю, что рабочие могли залезть не туда и срубить деревья.

В любом случае, виновные в этом лица могут лишиться свободы на 7 лет, еще и штраф заплатить достаточно крупный — от 300 до 500 тысяч рублей, пишет 63.ру.