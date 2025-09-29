В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево

169

28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Ставропольском районе в 14:25 водитель Kia Soul – 53-летняя женщина, осуществляя движение по грунтовой дороге на территории национального парка «Самарская Лука». По предварительным данным полицейских, в пути следования нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с рулевым управлением, допустила наезд на препятствие (дерево). Данный водитель доставлена «скорой помощью» в медицинское учреждение, ей рекомендовано амбулаторное лечение.