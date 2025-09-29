В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево

29 сентября 2025 11:23
169
В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево

28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Ставропольском районе в 14:25 водитель Kia Soul – 53-летняя женщина, осуществляя движение по грунтовой дороге на территории национального парка «Самарская Лука». По предварительным данным полицейских, в пути следования нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с рулевым управлением, допустила наезд на препятствие (дерево). Данный водитель доставлена «скорой помощью» в медицинское учреждение, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
28 сентября 2025, 13:40
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
Он перебегал проезжую часть в неположенном месте. Происшествия
482
В Самаре водитель сбил 20-летнюю девушку
28 сентября 2025, 13:33
В Самаре водитель сбил 20-летнюю девушку
Пешеходу назначено амбулаторное лечение. Происшествия
855
Два человека госпитализированы.
27 сентября 2025, 22:15
На автодороге «Осинки-Приволжье» столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека
Два человека госпитализированы. Происшествия
590
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
Весь список