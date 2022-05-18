В Москве задержали мужчину, уснувшего в квартире, которую он пытался ограбить

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В Москве задержали мужчину, который под видом курьера попал в квартиру к знакомой, связал ее детей скотчем и попытался совершить ограбление, однако напился и уснул, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 15 мая мужчина под видом курьера попал в квартиру своей знакомой на Варшавском шоссе, где связал ее несовершеннолетних детей скотчем. Затем мужчина начал искать деньги. В процессе поиска мужчина распивал алкоголь, в результате чего и уснул. Дети смогли освободиться, выбежать из квартиры и обратиться к взрослым за помощью.

Злоумышленника задержали, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). "В ходе допроса (мужчина) дал изобличающие показания, ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие ходатайствует перед Чертановским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Фото: pixabay