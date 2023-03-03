В Москве убит один из создателей вакцины «Спутник V»

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы. Убитый — старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Андрей Ботиков, который занимался созданием вакцины «Спутник V», пишет "Парламентская газета" со ссылкой на ТАСС.

По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома по улице Рогова 29-летний мужчина, поссорившись с 47-летним хозяином жилища, задушил его ремнем и скрылся.

Как отмечается в Telegram-канале столичного управления СК, местонахождение подозреваемого было оперативно установлено. На допросе он признался в содеянном, и следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

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