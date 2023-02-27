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В Москве руководитель кадетского класса избил ученика

27 февраля 2023 18:56
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Ярость педагога вызвали длинные волосы подростка.

В московской школе № 2031 руководитель кадетского класса во время урока по финансовой грамотности избил учащегося. Об этом 27 февраля написала в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, пишут "Известия".

Она рассказала, что ярость педагога вызвали длинные волосы подростка. Учитель потребовал от юноши покинуть класс, тот отказался, и началась потасовка.

«Педагог схватил школьника за волосы и потащил в коридор, оба, насколько можно судить по видео, упали на пол, и учитель нанес ребенку несколько ударов <...> у мальчишки диагностирована травма носа и головы», — сообщила омбудсмен.

Она указала, что подобное недопустимо, и обратилась к руководству учебного заведения с вопросом, как в школе может работать нестабильный в эмоциональном плане человек.

«Должно быть проведено разбирательство по всей строгости закона. Судебные органы, конечно же, обязаны довести это дело до конца», — добавила Ярославская.

Директор образовательного учреждения Григорий Киселев в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что учителя после этого инцидента уволили.

 

Фото:   ru.freepik.com

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