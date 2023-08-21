В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам, юноши и девушки

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По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.

"К настоящему времени обнаружены тела двух человек - юноши и девушки", - сказал собеседник агентства.

Остальных участников экскурсии продолжают искать.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).