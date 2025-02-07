В многоэтажном доме в Самаре произошел взрыв газа

133

В многоэтажном доме в Самаре взорвался газ, пострадавших нет. Об этом 7 февраля сообщил собеседник «Известий».

По данным управления МВД России по Самарской области, инцидент произошел на проспекте Кирова.

Полицейские патрульно-постовой службы полиции обеспечивают охрану общественного порядка на месте происшествия, сообщает облМВД

Госавтоинспекция обеспечивает беспрепятственный проезд спецавтотранспорта. По предварительным данным, пострадавших в настоящее время нет.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и ответственный от руководства Управления МВД России по городу Самаре.

Фото: облМВД