В многоэтажном доме в Самаре произошел взрыв газа

В многоэтажном доме в Самаре взорвался газ, пострадавших нет. Об этом 7 февраля сообщил собеседник «Известий».
По данным управления МВД России по Самарской области, инцидент произошел на проспекте Кирова.
Полицейские патрульно-постовой службы полиции обеспечивают охрану общественного порядка на месте происшествия, сообщает облМВД
Госавтоинспекция обеспечивает беспрепятственный проезд спецавтотранспорта. По предварительным данным, пострадавших в настоящее время нет.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и ответственный от руководства Управления МВД России по городу Самаре.
Фото: облМВД