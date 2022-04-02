В Минусинском районе Красноярского края из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов

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Режим ЧС ввели в Минусинском районе Красноярского края, где ранее из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района в субботу.

"Да, режим ЧС введен решением главы района в связи с пожаром", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, в Минусинском районе организован мониторинг качества воздуха. "В связи с пожаром в районе поселков Топольки и Зеленый бор Минусинского района управлением Роспотребнадзора организован мониторинг качества атмосферного воздуха вблизи территории сильного задымления", - отметил он.

В соседнем Минусинске введен режим повышенной готовности, сообщил ТАСС глава города Андрей Первухин. "Эвакуация людей подготовлена из поселка Зеленый Бор и станции Минусинск, но пока необходимости эвакуировать людей нет. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказал он.

Фото: МЧС России/ТАСС