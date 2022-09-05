В МИД РФ подтвердили гибель двоих сотрудников дипмиссии при взрыве в Кабуле

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Два сотрудника российской дипмиссии погибли в результате взрыва возле посольства РФ в афганском Кабуле. Об этом 5 сентября сообщили в МИД России.

«В 10:50 по кабульскому времени (9:00 мск. — Ред.) в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — заявили в министерстве.

Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование, отметили в ведомстве. В самой дипмиссии произошедшее не комментируют.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что восемь человек погибли в результате взрыва, еще 15 получили ранения. По словам корреспондента, взрыв произошел у входа в посольство и был направлен против граждан, пришедших подавать заявления на получение российских виз.

По данным «Известий», пострадавшими россиянами стали дипломат и охранник посольства. Взрыв произошел в момент, когда сотрудник дипмиссии вышел за территорию, чтобы назвать имена претендентов на получение виз.

По информации телеканала «Аль-Арабия», взрыв совершил террорист-смертник. Он был ликвидирован.