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В МЧС подтвердили гибель пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета

17 июля 2022 14:12
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Погибли все находившиеся на борту, включая пилота — биатлониста Игоря Малиновского.

На Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson, погибли все находившиеся на борту, включая пилота — биатлониста Игоря Малиновского, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячик, в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил", — сказали в ведомстве.

Союз биатлонистов России подтвердил гибель спортсмена.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту.

Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, полет был экскурсионным. Глава региона Владимир Солодов заявил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.

 

Фото:   МЧС России/РБК

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