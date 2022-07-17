В МЧС подтвердили гибель пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета

На Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson, погибли все находившиеся на борту, включая пилота — биатлониста Игоря Малиновского, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячик, в 13 километрах от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил", — сказали в ведомстве.
Союз биатлонистов России подтвердил гибель спортсмена.
Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту.
Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, полет был экскурсионным. Глава региона Владимир Солодов заявил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.
Фото: МЧС России/РБК