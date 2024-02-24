В Липецке произошёл пожар на металлургическом комбинате

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В ночь с 23 на 24 февраля в Липецке произошло возгорание в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, — об этом сообщил в 3.55 ночи губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем telegram-канале.

«Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — написал глава региона.

По неподтвержденной информации, причиной возгорания стало падение беспилотного летательного аппарата. Артамонов сообщил, что эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют.

В Минобороны РФ, между тем, сообщили, что минувшей ночью дежурные средства ПВО пресекли попытку нападения на российские территории украинских беспилотников: один БПЛА перехватили над Курской областью, два — над Липецкой областью, и над Тульской областью уничтожили один БПЛА.

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы и представители силовых ведомств. Они разбираются в причинах возгорания, пишет АиФ

«Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», — обратился к липчанам Игорь Артамонов.