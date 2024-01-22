В Ленобласти ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ

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В Ленинградской области во всех районах на объектах критической инфраструктуры был объявлен режим повышенной готовности на случай появления в этом регионе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 21 января сообщает областная администрация в своем Telegram-канале.

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — указывается в сообщении.

Иной подробной информации областным ведомством не приводится, пишут "Известия".